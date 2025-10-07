Звонят без спроса: банки нарушают закон о запрете спама

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Согласно новым правилам, финансовые организации не могут беспокоить клиентов по телефону без предварительного согласия.

Банки нарушают закон о запрете спама, выяснили «Известия».

Нововведение вступило в силу в прошлом месяце. И теперь финансовые организации не могут беспокоить клиентов по телефону без предварительного согласия. Это касается также и смс-рассылки.

Исключение — экстренные сообщения о блокировке карты. Как уточнили в Минцифры, проблема не массовая. Случаи пока единичные.

А тем, кого донимают звонками и сообщениями, эксперты советуют проверить договор. Согласие на звонки и рассылку могло быть прописано в нем. В любом случае клиент вправе отозвать разрешение. Достаточно обратиться в банк.

