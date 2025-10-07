Звонят без спроса: банки нарушают закон о запрете спама
Согласно новым правилам, финансовые организации не могут беспокоить клиентов по телефону без предварительного согласия.
Нововведение вступило в силу в прошлом месяце. И теперь финансовые организации не могут беспокоить клиентов по телефону без предварительного согласия. Это касается также и смс-рассылки.
Исключение — экстренные сообщения о блокировке карты. Как уточнили в Минцифры, проблема не массовая. Случаи пока единичные.
А тем, кого донимают звонками и сообщениями, эксперты советуют проверить договор. Согласие на звонки и рассылку могло быть прописано в нем. В любом случае клиент вправе отозвать разрешение. Достаточно обратиться в банк.
