Заподозренный в наличии 17 любовниц перуанский епископ попросил об отставке

Уборщица священнослужителя рассказала, что видела в его спальне.

Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес, уличенный в наличии у него 17 тайных любовниц, подал Папе Римскому прошение об отставке. Об этом сообщили в британской газете The Times. Отмечается, что некоторые из женщин, узнав о существовании друг друга, чуть не подрались из-за этого.

Как сообщает газета, в процессе расследования были допрошены как минимум три предполагаемые любовницы епископа и его уборщица, которая рассказала о том, что она видела в его спальной комнате.

По информации The Times, Лопес случайно перепутал чаты и отправил уборщице фотографии и видеоролики, которые предназначались его любовницам. Это и побудило женщину обратиться в Католическую церковь.

Сам же епископ отверг обвинения и всячески настаивал на своей невинности, заявив, что вся эта грязная история была сфабрикована для дискредитации его имени. Также Лопес обвинил во всем действия «темных сил».

