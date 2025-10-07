Огромного медведя заметили на улицах Курильска

Фото, видео: 5-tv.ru

Разъяренного хищника видели в центре города.

Огромный медведь этим утром ворвался на улицы Курильска. Разъяренного хищника видели в центре города — рядом с Домом Культуры и у местной администрации.

На дорогах усилены патрули. Жителей просят быть предельно осторожными. Специалисты напоминают, что при встрече с медведем нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не приближаться к нему ради фото и видео.

Пока обошлось без пострадавших. Хищника отпугнули громкими звуками, когда тот направлялся в сторону детского сада. Родителей призывают сегодня не отпускать детей на улицу без присмотра.

А тем временем в Якутии медведи помогли полиции задержать пьяных угонщиков. Об этом сообщал 5-tv.ru. Впрочем, не всегда косолапые встают на сторону закона. На Камчатке хищники сами превратились в правонарушителей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медведи пытались угнать лодку.

