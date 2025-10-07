Суперлуние и метеорный дождь: не пропустите редкое небесное зрелище

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Пик звездопада придется на десять часов вечера по московскому времени.

Гигантская Луна взошла над российскими регионами. Естественный спутник Земли максимально сблизился с планетой.

От этого он кажется крупнее, и светит ярче обычного. У тех, кто сегодня все-таки проспал суперлуние, еще есть шанс увидеть его грядущей ночью.

И все это сопровождается метеорным дождем. Небо озарят падающие Дракониды. Такое название они получили от созвездия Дракона.

Пик звездопада придется на десять часов вечера по Москве, а завершится к субботе.

