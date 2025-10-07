Суперлуние и метеорный дождь: не пропустите редкое небесное зрелище
Метеорный дождь сегодня могут наблюдать жители Москвы
Пик звездопада придется на десять часов вечера по московскому времени.
Гигантская Луна взошла над российскими регионами. Естественный спутник Земли максимально сблизился с планетой.
От этого он кажется крупнее, и светит ярче обычного. У тех, кто сегодня все-таки проспал суперлуние, еще есть шанс увидеть его грядущей ночью.
И все это сопровождается метеорным дождем. Небо озарят падающие Дракониды. Такое название они получили от созвездия Дракона.
Пик звездопада придется на десять часов вечера по Москве, а завершится к субботе.
