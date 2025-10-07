Нашествие диких кабанов напугало жителей Ленинградской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Звери топчут газоны в Сестрорецке, Лисьем Носу, Зеленогорске и Всеволожском районе.

Жители пригородов Петербурга напуганы нашествием кабанов. Стаи из десятков диких свиней спокойно разгуливают по улицам и даже хозяйничают на участках. У зверей раньше обычного начался брачный период. И в это время их поведение непредсказуемо. Случаев нападения на людей и домашних животных не было, но не стоит терять бдительность. Почему — расскажет наш корреспондент Валерий Кузнецов. Он отправился по следам кабанов.

Собаки на цепи забились в истерике! Гон у диких кабанов в Ленобласти начался на месяц раньше привычной для них середины ноября. Стаи диких свиней уже топчут газоны в Сестрорецке, Лисьем Носу, Зеленогорске и Всеволожском районе.

Нам удалось напасть, что называется, на след этих диких животных. Вот, видим, следы копыт. Явно что-то искали что-то съестное, но найти не смогли. Тем более, здесь высокие заборы, за которыми и прячется лакомство. Судя по всему, животные ушли дальше — по направлению к лесу.

«Лесник рассказывал, что здесь раньше кабаньи тропы проходили. Поэтому звери тут гуляли в основном», — поделились очевидцы Дина и Василий.

Но от радости не осталось бы и следа, если бы вместе с самкой был взрослый вепрь — самец. В брачный период они могут нападать на людей, защищая стадо. В Тульской области грибники спасались от кабанов на дереве.

Вовсе не игры — настоящая арена клыкастых гладиаторов, где человек может стать жертвой. Клыки у самцов большие и наточенные — больше 15 сантиметров. Здесь главное — сохранять безопасную дистанцию. Минимум — 50 метров.

«Ни в коем случае не надо пробовать оставлять им или обмениваться адресами в своих соцсетях, просить телефон для обратной связи. Каждый идет своей дорогой. То есть нарываться не стоит. Помните, кабан большой, может быть до 400 килограмм, и от вас мало что останется», — предупредил руководитель проекта «Приют Белоснежки» Геннадий Натекин.

Кабаны могут забрести на дачные участки, которые граничат с лесом. Пищи там в этом сезоне, по словам специалистов, меньше обычного. А в населенных пунктах — гнилые яблоки, кустарники и цветы.

«У кабана есть иммунитет даже к змеиному яду! Поэтому какие-либо там седативные препараты мало применимы. То есть только вот живой отлов или фиксация в каком-то таком пространстве в виде клетки», — рассказал начальник отдела по охране и регулированию объектов животного мира комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Николай Ахматович.

Нашествие диких кабанов, предположительно, продлится до конца декабря. Дальше — самцы утихомирятся и уйдут подальше в лес, как и самки.

