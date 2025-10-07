Первоклассница пропала по дороге из школы в Приморье

Фото: 5-tv.ru

Ребенка уже почти сутки ищут полицейские и волонтеры.

В городе Артем Приморского края разыскивают семилетнюю девочку, которая утром 6 октября после школы так и не вернулась. Уже сутки полиция, волонтеры и местные жители участвуют в поисках ребенка.

С момента исчезновения проверены игровые площадки и другие места, где девочка любила бывать. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся опросы свидетелей.

Девочка с рыжими волнистыми волосами была одета в голубую кофту, белую рубашку, синий сарафан, темные колготки, светлые кроссовки. Особые приметы: веснушки на лице.

