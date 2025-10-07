Журналист Бааб упрекнул западных лидеров за неумение выступить так, как Путин

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Журналист привел в пример заседание дискуссионного клуба «Валдай», на котором выступал российский лидер.

Западаные лидеры могут только позавидовать умению президента России Владимира Путина уверенно и продолжительно выступать перед аудиторией. Об этом заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works, вспомнив заседание дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению публициста, глава страны произнес речь продолжительностью практически в 50 минут, а после смог выдержать трехчасовой диалог с экспертами и журналистами, свободно отвечая на вопросы и рассуждая на самые разные темы. Бааб отметил, что Путин говорил уверенно, без подсказок и сценария.

«Путин произнес речь продолжительностью 45–50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа», — восторгался Бааб.

Автор текстов подчеркнул, что подобный формат взаимодействия с публикой требует безупречной подготовки и максимальной вовлеченности, в то время как многие европейские лидеры «прячутся за телесуфлерами и пресс-секретарями».

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2025 году состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В ходе выступления и последующей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

