Гуманитарная катастрофа в Газе: беженцы показали ужасные условия жизни в лагере

Жители сектора Газа нашли убежище от обстрелов в старых палатках на юге анклава, но условия жизни в них ужасны.

В один из лагерей на юге сектора Газа наш корреспондент приехал, чтобы показать условия жизни людей, которые бежали от гибели и обстрелов и нашли убежище в этих старых палатках. Они не выдерживают ни зимнего холода, ни летней жары.

«Боже, мы живем с трудом, летом здесь жара, зимой нам тоже тяжело. Наши дети умирают от холода и жары. Наше положение — страшное, Бог отвернулся от Газы. Наши дети все еще под завалами. И мои дети, и дети моих родственников, и мои внуки», — пожаловалась Сана Рехан.

«Мы переехали с севера на запад Газы, а с запада Газы нас переселили сюда. И из города в город нас перевозят и переселяют. И мы больные, и уставшие. Мы надеемся, что это закончится, чтобы хотя бы остановится это кровопролитие», — добавила женщина.

«У нас нет нормальногго туалета, нет канализации, все сливается прямо на улицы. У нас есть дети. Мы готовим в грязи на земле, мы хотим помыться, почиститься, но после стирки вещь все равно остается грязной. Мы спим в грязи. Так что я не знаю. Не знаю, как передать вам насколько нам тяжело», — рассказал Махмуд Авад.

Корреспондент спросил, как жители палаточного городка отнеслись к недавней новости о том, что ХАМАС согласился на предложение Трампа.

«Мы молимся чтобы война закончилась, и мы вернулись к обычной жизни и просто отдыхали, чтобы наша душа была спокойна», — признался Авад.

Все ждут момента, когда будет объявлено о прекращении огня. Многие верят, что есть надежда на остановку этой войны. А некоторые потеряли веру во все попытки после стольких лет предательств, осад и страданий.

«Я больна, у меня давление, сахар, лекарств нет, мы живем здесь тяжелой жизнью. У детей появилась сыпь. У нас, у взрослых тоже, все мое тело покрылось сыпью, жар с шеи до ног, и так у всех. Я весила 95 килограммов, а сейчас — 57», — рассказала жительница городка.

Жители Газы живут долгой войной. В страхе, но в надежде на то, что когда-то наступит мир.

