Умер актер из сериалов «Корона» и «Доктор Кто» Джон Вудвайн

Также он известен по роли отца главного героя «Бесстыдники» Фрэнка Галлагера.

На 97-м году жизни скончался известный британский актер Джон Вудвайн, сообщает издание Metro со ссылкой на его агента. Артист мирно ушел из жизни в своем доме в понедельник утром.

За годы карьеры Вудвайн сыграл множество ярких ролей как на театральной сцене, так и в кино и на телевидении. В начале творческого пути он был связан с Королевской шекспировской труппой, где выступал вместе с Джуди Денч.

В 1987 году актер получил престижную театральную награду — премию Лоуренса Оливье — за лучшую комедийную роль в спектакле «Генрихи».

Зрителям он запомнился по ролям в таких проектах, как «Путешествия Оливера», «Доктор Кто», «На грани тьмы» и «Мисс Поттер». В популярном сериале «Корона» Вудвайн сыграл архиепископа Йоркского, а в драме «Бесстыдники» — отца главного героя Фрэнка Галлагера.

