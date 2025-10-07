«Фу, мерзость»: экс-жена Паши Техника возмущена «дешевыми» цветами на могиле рэпера

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; Telegram/Ева Карицкая/evakaritskaua; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Позже, конечно, блогер попыталась оправдаться за свои слова.

Бывшая жена покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая возмутилась тем, что его друзья приносят на могилу слишком дешевые цветы. Об этом блогер высказалась в своем Telegram-канале.

В ролике девушка налево и направо раздает нелестные комментарии окружению исполнителя. Она назвала «жидами» и «мерзкими» людьми знакомых Техника, которые приносят ему на могилку «две гвоздички».

«Я думала, что Пашины друзья не будут скупыми на цветы. Приехать с двумя гвоздиками к своему лучшему другу — фу, это мерзость. Я даже с ребенком не позволяю приехать на могилу с двумя гвоздиками. Чтобы еще пожалеть денег на цветы для своего лучшего друга?» — возмутилась блогер.

Карицкая добавила, что не собирается менять своего мнения о друзьях покойного мужа. В придачу экс-жена Техника пожелала им различного рода неприятностей в жизни.

В ответ на ее «кружок» выступил один из друзей Паши, обозвав девушку различными нелицеприятными словами.

Позже блогер сменила гнев на милость и попыталась выкрутиться из ситуации, заявив, что не хотела никого задеть, просто ее «бесит такое отношение к Паше». Она назвала гвоздики красивыми цветами и призвала богатых друзей Техника раскошелиться хотя бы на букет в две тысячи рублей.

«Мне кажется, что меня немножко неправильно вчера поняли. Я говорила, что гвоздики — это дешевые цветы. Наоборот — носите гвоздики, они очень долго стоят, они сейчас бывают различных цветов, красивые. Я пыталась донести мысль, что близкие друзья могут все-таки не поскупиться и принести охапку цветов, не две гвоздики. Тем более, друзья, у которых есть финансы. Я считаю, что две тысячи рублей — это не так уж и много для цветов, на эти деньги можно купить много гвоздик. И цветы — это выражение своих чувств и эмоций», — попыталась оправдаться за грубость Карицкая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX