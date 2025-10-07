Пальто или пуховик? Когда в Москве выпадет первый снег

Синоптик Позднякова: в Москве первый снег выпадет в конце октября

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Улицы столицы окутает временный снежный покров.

В Москве появление первого снега стоит ждать не раньше, чем в последних числах октября, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозу синоптика, первый снег в столичном регионе стоит ожидать 30–31 октября. Позднякова отметила, что это обусловлено естественными климатическими изменениями.

Как подчеркнула эксперт, москвичи смогут застать не просто первый снег, а настоящий снежный покров, который окутает улицы на непродолжительное время.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также прогнозировал зимние осадки в октябре.

При этом ранее 5-tv.ru сообщал, что зимой 2026 года температура воздуха будет существенно ниже, чем в текущем году.

