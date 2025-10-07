Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Политик обвинила Россию в инициировании вотумов недоверия Европейской комиссии.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам Европейского парламента (ЕП) с требованием оставить ее на посту председателя ЕК ради спасения «глобального миропорядка» от России. Об этом немецкий политик заявила во время выступления на пленарном заседании ЕП в Страсбурге в преддверии голосования по двум вотумам недоверия Еврокомиссии 9 октября.

В истории Европейской комиссии это первый случай, когда одновременно выносится два вотума недоверия. Крайне левые фракции в Европарламенте недовольны недостаточной поддержкой палестинцев в Газе и фактическим свертыванием «зеленой повестки».

В это же время крайне правые обвинили ЕК в отсутствии транспарентности и предательстве интересов ЕС и европейского бизнеса из-за невыгодных торговых соглашений с США и Латинской Америкой.

Глава ЕК Фон дер Ляйен заявила, что в инициированных вотумах недоверия ЕК виновата Россия, которая, по ее мнению, якобы «настраивает европейцев друг против друга».

Такое убеждение сформировалось у политика после слов президента Владимира Путина, который выступил на пленарной сессии «Валдая». По ее мнению, он «не скрывал своей поддержки всем своим послушным друзьям в Европе, которые делают за него его работу».

