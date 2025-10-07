Российские минометчики разнесли опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Расчет миномета «Тюльпан» разнес опорник ВСУ на красноармейском направлении СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Наши бойцы нанесли по обороне противника на красноармейском направлении мощный удар.
Расчет 240-мм самоходного миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр» разнес опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО.
Российские военные нанесли мощный удар по заранее разведанной позиции ВСУ, где украинские силы держали оборону и препятствовали продвижению российских штурмовиков.
Сначала корректировщики и операторы дронов разведали необходимые данные, после чего расчет «Тюльпана» оперативно занял огневую позицию и несколькими точными ударами уничтожил украинский опорный пункт.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
