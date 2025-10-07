«Аллигатор» разнес броню ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Экипаж вертолета Ка-52М поразил бронетехнику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж Ка-52М поразил украинских боевиков и бронетехнику в зоне ответственности группировки войск «Север».
Разведанные цели ВСУ были поражены авиационными ракетами. После удара военные летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее, писал 5-tv.ru, экипаж армейской авиации на Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».
