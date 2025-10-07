Обломки дрона ВСУ повредили многоэтажку в Старом Осколе

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 15 квартирах оказались выбиты окна.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Старым Осколом в Белгородской области. Обломки вражеского дрона упали на многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате инцидента в 15 квартирах многоэтажки были выбиты окна, а также повреждены 20 автомобилей, которые находились во дворе.

На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате атаки ВСУ в Белгородском районе наблюдались перебои в работе электричества. Первостепенная срочная помощь была оказана городским больницам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX