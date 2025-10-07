Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президенту России исполнилось 73 года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину теплое поздравительное послание по случаю его дня рождения. Главе России исполняется 7 октября 73 года.

«Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической преданности Российская Федерация сегодня демонстрирует свою славу как мировая держава, обладающая мощной политической системой и огромной национальной мощью, как могучая держава, играющая ведущую роль в построении нового, многополярного мира», — указал Ким Чен Ын. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР также выразил уверенность в дальнейшем развитии крепких союзнических отношений между двумя странами и подчеркнул вечность дружбы между Пхеньяном и Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.