Сябитова назвала причину развода шефа Ивлева с молодой женой

Роза Сябитова: причина развода Ивлева с женой кроется в их разнице в возрасте

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главная сваха страны дала совет мужчинам. О чем нужно знать перед походом в ЗАГС?

Знаменитая сваха Роза Сябитова считает, что развод шеф-повара Константина Ивлева с молодой женой Валерий связан из-за существенной разницы в возрасте. Об этом телеведущая заявила в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее мнению, 19-летняя разница в возрасте стала главной причиной распада пары. Также Сябитова предположила, что Валерия Куденкова (девичья фамилия жены Ивлева) просто морально повзрослела в этих отношениях и теперь нуждается в другом.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Главная сваха страны отметила, что причины развода могут быть самыми разнообразными, и у каждой пары они индивидуальны. Тем не менее, она порекомендовала Ивлеву и другим мужчинам выбирать партнера как по возрасту, так и по материальному положению.

Сябитова добавила, что чаще всего сильный пол предпочитает строить отношения с молодыми девушками, а не с самодостаточными женщинами. И причина тому — неготовность обсуждать критические моменты и учитывать личные границы своей возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что о разводе с Константином Ивлевом объявила его 33-летняя жена, с которым воспитывает трехлетнюю дочь Нику. Валерия отметила, что они остались в хороших отношениях.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX