Украинская гимнастка Хоровинкина умерла в возрасте 20 лет

Она с успехом завоевывала награды на соревнованиях в своей стране, так и за ее пределами.

Украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина скончалась в возрасте 20 лет. Об этом сообщает украинский ресурс Tribuna.

«С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной утрате — ушла из жизни Лиза Хоровинкина, студентка кафедры спортивных видов гимнастики», — говорится в опубликованном сообщении.

Причина смерти не уточняется. Хоровинкина добивалась успехов в спорте, становилась призером как национальных, так и международных соревнований. В 2021 году ей было присвоено звание мастера спорта.

В конце сентября стало известно, что чешский биатлонист Ян Ваня трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет.

