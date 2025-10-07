Коды против теневого рынка: как маркировка спасает продукты от подделок

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Внедрение цифровой маркировки товаров призвано ограничить незаконный оборот продукции на рынке. С 2026 года обязательной планируют сделать маркировку бакалеи.

В России продолжается внедрение цифровой маркировки товаров, призванной ограничить незаконный оборот продукции. С 2026 года запланировано обязательное распространение маркировки на бакалейную продукцию, пишут «Известия». Ожидается, что это повысит прозрачность и легальность торговли. По мнению экспертов, нововведение несет как вызовы, так и выгоды — и для бизнеса, и для покупателей.

Что будут маркировать?

С 1 марта следующего года по инициативе Минпромторга может начаться обязательная маркировка новых категорий бакалейной продукции. Проект соответствующего постановления уже размещен на официальном портале нормативных актов.

В списке товаров, подлежащих маркировке, указаны крупы, злаковые и бобовые, быстрорастворимый картофель, готовые завтраки на основе зерна, мед и продукты с его содержанием.

Оператор системы «Честный знак», компания ЦРПТ, подчеркивает, что внедрение цифровых кодов позволит проследить путь товара от производства до кассы. Это, в свою очередь, должно сократить объемы нелегального сбыта.

Цифры говорят сами за себя

«Сегодня в системе работают 940 тыс. компаний, к ней подключены все кассы страны, — говорят в ЦРПТ. — Это позволило в 2023 году снизить долю нелегального оборота до 8,9%, почти в три раза меньше, чем в 2018 году, когда она составляла 25,9%. Особенно существенное сокращение наблюдается в парфюмерии (минус 81,8%), воде (минус 60%) и табачной продукции (минус 56%)»

В Роспотребнадзоре считают, что цифровой контроль повышает пищевую безопасность. Анализ данных маркировки помогает выявлять нелегальную и потенциально опасную продукцию. Автоматизированные кассы могут блокировать продажу запрещенных и просроченных товаров.

«С момента внедрения разрешительного режима продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза, — отмечают в ЦРПТ. — В упакованной воде нарушения сократились на 95%, в пиве — на 78%, в табаке — на 79%. В общей сложности уже заблокировано более 2,5 млрд единиц нелегальных и опасных товаров»

Маркировка также способствует легализации бизнеса — в частности, в сегментах бакалеи, детских товаров и автохимии.

Стоимость и эффективность

Директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Наталья Шагайда считает маркировку процессом непростым.

«Это не только инструмент контроля, но и крупный бизнес для разработчиков и производителей оборудования. Маркировка сама по себе не гарантирует полного отсутствия фальсификата, что видно на примере молочного сегмента. К тому же, расходы производителей неизбежно влияют на конечную цену товара, что в условиях роста налогов и цен делает расширение маркировки дискуссионным вопросом», — говорит она.

В то же время, по словам Артема Суворова из Strategy Partners, маркировка поможет «вытащить» из тени мелких производителей и улучшит качество продукции.

«Это действительно актуально для круп, меда и злаков, где много мелких производителей, работающих без контроля качества. В краткосрочной перспективе издержки возьмут на себя производители, но рынок быстро адаптируется, и значительного роста цен ждать не стоит. Для потребителей маркировка значит больше прозрачности и снижение риска покупки фальсификата», — поясняет он.

Директор по консалтингу «Делового профиля» Владимир Поклад считает влияние маркировки на цену минимальным.

«Затраты на маркировку составляют 0,1–4 копейки на единицу товара, не превышая 1% себестоимости. Опыт молочных и других сегментов показывает стабилизацию цен, а не их рост, благодаря вытеснению контрафакта», — говорит он.

Польза и ограничения

Ольга Позднякова из Народного фронта акцентирует внимание на удобстве для покупателей.

«Маркировка контролирует продукцию, влияющую на здоровье, и значительно снижает продажу просроченных товаров. Если раньше можно было случайно купить испорченный продукт, сейчас касса не позволит совершить покупку просроченного товара. Это уже реальный положительный эффект», — отмечает она.

Однако контроль условий хранения маркировка пока не охватывает.

«Сканировать код и проверить дату производства можно за секунды. Хотя рознице приходится тратиться на оборудование и обучение, для потребителей нагрузка несущественная», — добавляет Владимир Поклад.

Светлана Ильяшенко из РЭУ им. Плеханова считает, что маркировка повышает прозрачность, но полностью проблему фальсификата не решает.

«Для полного успеха необходимо постоянно совершенствовать систему защиты и расширять контроль на всей цепочке — от мелких производителей до ритейла», — подчеркивает она.

Недостатки и перспективы

Председатель СПРФ Алексей Койтов критикует нынешнее состояние системы.

«Честный знак» пока не препятствует распространению нелегальной продукции. В 2024 году выявлено 6,6 млн единиц контрафакта, а в парфюмерной отрасли четверть товаров на полках магазина без маркировки или с подделкой. Сейчас система больше служит интересам оператора, чем потребителя. Введение маркировки ведет к удорожанию товара: 50 копеек плюс НДС за каждую марку и инфраструктурные расходы, — говорит Койтов. — Для пользы потребителя нужна модернизация системы и эффективный контроль на местах»

Тем не менее, эксперты отмечают потенциал цифровой системы.

«ЦРПТ и государство получили инструмент точного анализа и адресного контроля. Для честных производителей это освобождение от давления „серого“ сектора и пища для развития», — подчеркивает Артем Суворов.

«Клиенты уже меняют отношение к продуктам: проверяют происхождение и состав через цифровые сервисы. Маркировка — это инструмент будущего, который невозможно остановить, он изменит продовольственный рынок навсегда», — добавляет Ольга Позднякова.

Цифровая маркировка постепенно становится важной частью экономической системы России. Она усиливает контроль, повышает безопасность продукции и задает новые стандарты как для бизнеса, так и для покупателей.

