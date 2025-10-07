Запихнула в глубинку: Дана Борисова отдала дочь в простую семью на перевоспитание

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 18 лет Полина не знает, что такое жизнь без курьеров и домашней прислуги. Девушку ждет увлекательное погружение в сельский быт.

Российская телеведущая Дана Борисова после очередного скандала с 18-летней дочкой Полиной отправила ее в деревню в Белгородской области в многодетную семью на перевоспитание. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов в ходе своей программы на ТВ.

Судя по кадрам, показанным во время выпуска, девушка не имеет ни малейшего понятия, что такое «обычная жизнь» без курьеров и домашней прислуги. Первое время Полина щеголяла по деревне на высоченных каблуках и демонстрировала декольте, однако позже она сменила столичные наряды на мешковатую куртку и косынку.

Скандал со звездной мамой разгорелся у Полины на фоне ее романа с медиаменеджером Артуром Якобсоном. На минуточку, мужчина старше девушки на 20 лет. Поэтому неудивительно, что Борисова решила от греха подальше отправить дочь в глубинку на перевоспитание.

Сама телеведущая нелестно высказывается о взрослом избраннике дочери. По ее словам, она не верит в их чувства и считает, что Артур испытывает сексуальный интерес не только к Полине, но и к ней.

«Мне этот Артур, если честно, не нравится. Потому что… Скажу так: у него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ», — поделилась Дана Борисова.

