Трамп заявил о фактическом принятии решения о поставках Tomahawk Украине

Прежде Путин предупредил США о последствиях за передачу этих ракет Киеву.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что почти определился с решением по поводу передачи Украине крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), однако подчеркнул, что хотел бы сначала выяснить, как именно Киев планирует их использовать.

«Да, по сути, я уже сделал выбор… Но хочу понять, как они будут применяться, куда их собираются направлять», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что в администрации обсуждают идею отправки Украине ракет «Томагавк», однако окончательное решение должен принять лично глава государства.

Планы США недавно прокомментировал и президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Запад уже передавал Украине дальнобойные системы, и ситуацию на поле боя это принципиально не изменило.

«Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать. Будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в тоннеле, в конце тоннеля? Конечно, нанесет», — говорил российский лидер в ходе выступления в клубе «Валдай».

Он также отмечал, что применять «Томагавки» без прямого участия американских военнослужащих невозможно. И если их поставят Украине, то это станет новым этапом эскалации в отношениях РФ и США.

