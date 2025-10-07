Толстый кошелек гарантирован: названы самые востребованные профессии 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Какие сферы будут высокооплачиваемыми в следующем году?

Специалисты в области искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и анализа больших данных станут самыми востребованными на рынке труда в 2026 году, рассказала Lenta.ru профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

По словам эксперта, анализ современных тенденций рынка труда показал, что потребность в специалистах таких областей связана с экспоненциальным ростом в экономике.

Капустина отметила, что, несмотря на пользу инструментов цифровизации и искусственного интеллекта, ими умело пользуются мошенники. По этой причине возрастает потребность в специалистах по кибербезопасности.

Существенный рост доходов в 2026 году также гарантирован и разработчикам программного обеспечения, особенно тем, кто специализируется на облачных технологиях, мобильной разработке и создании систем автоматизации.

По мнению экономиста, такая востребованность объясняется постоянной необходимостью инновационных технологических решений и усовершенствованию нынешних систем в экономической отрасли.

Надежда Капустина также выделила инженеров и аналитиков больших данных. Кроме того, технологические инновации и демографические преобразования в сфере здравоохранения создадут новые ниши для медицинских профессий, особенно связанные с телемедициной, биоинформатикой и персонализированной медициной.

Экономист заключила, что современные тенденции также требуют высококвалифицированных кадров для решения сложных экологических и технологических проблем. В новом году станут востребованы инженеры по возобновляемой энергетике и экологи.

