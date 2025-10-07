На Украине сотрудник ТЦК «мобилизовал» кота

Фото, видео: FILIP SINGER/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неужели от «людоловов» теперь приходится прятаться и животным?

Сегодня получила завершение совершенно глупая ситуация в Киевской области, за развитием которой следили не только на Украине, но и у нас в России.

Сотрудник ТЦК в небольшой деревушке стащил прямо с улицы местного кота. Все это записали камеры наблюдения, в комментариях уже начали возмущаться, что после того, как закончились мужики, военкомы начали воровать животных.

Но сегодня похитители вернули несчастного кота. Его хозяйка даже написала благодарственный пост с Мурчиком на руках. Правда уже потом выяснилось, что военный стащил кота для своего сына, которому обещал домашнее животное, а вернул уже после того, как ему пообещали удалить все записи преступления из сети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.