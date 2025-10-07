Сотни туристов не могут выбраться с Эвереста из-за снежной бури

Фото, видео: 5-tv.ru

Видимость там упала до нуля.

Более сотни туристов до сих пор остаются в заложниках на склонах Эвереста, после того, как там началась снежная буря.

Она застигла врасплох и фактически блокировала около тысячи человек. Видимость там упала до нуля. Каждые десять минут люди были вынуждены выходить из своих палаток и чистить их от снега.

Непогода осложняет и операцию по спасению, в воздух нельзя поднять вертолеты. Хотя больше 300 альпинистов все же смогли добраться до безопасного места самостоятельно, они спустились с высоты в пять тысяч метров. Но это только по восточному склону.

На более популярном, северном, выйти из базового лагеря невозможно. Как сообщает российское консульство, наших граждан среди пострадавших нет.

