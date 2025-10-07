Чудо-овощ: чем полезна зеленая редька

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Корнеплод рекомендуется с осторожностью употреблять людям с язвой, гастритом и панкреатитом.

В осенний период, когда организм ослаблен из-за резких перепадов температур и холода, самым полезным овощем является зеленая редька. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

По словам эксперта, высокое содержание витамина С, калия и фитонцидов поддерживают иммунитет и обладают противомикробным эффектом. Богатая на клетчатку редька улучшает пищеварение и способствует детоксикации печени благодаря активизации выработки желчи.

Кроме того, регулярное употребление редьки снижает уровень «плохого» холестерина и способствует улучшению метаболизма жиров.

Тем не менее, из-за содержания эфирных масел и горечи этот чудо-овощ может раздражать слизистую желудка, поэтому редьку с осторожностью нужно употреблять людям с язвой, гастритом и панкреатитом.

Что еще надо знать про зеленую редьку?

Благодаря содержащейся клетчатке и ферментов, участвующих в расщеплении углеводов и белков, редька помогает при проблемах с пищеварением. Калий регулирует артериальное давление, снижая нагрузку на сосуды, а эфирные масла, витамин С и фитонциды служат естественным антибиотиком и убивают бактерии.

Кроме того, корнеплод содержит низкое количество калорий, легкоусвояемые полисахариды и клетчатку, что делает его подходящим для диетического питания.

