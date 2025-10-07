«Успели быстро среагировать»: Жуков рассказал о самочувствии матери

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родительница артиста недавно попала в больницу.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о состоянии здоровья своей матери, которая недавно попала в больницу. Об этом музыкант сообщил на премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» в беседе с 5-tv.ru.

«Маме лучше. У мамы все хорошо. Слава богу, что не было ничего серьезного. Как говорится, все вовремя произошло, успели быстро среагировать», — поделился Жуков.

По словам артиста, его мать Лилия Наилевна страдает гипертонией, и ее самочувствие ухудшилось из-за солнечной активности. Люди с повышенным артериальным давлением нередко чувствительны к метеоусловиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, Лилия Наильевна, госпитализирована в Москве. В медицинское учреждение женщину сопровождал сам музыкант.

Лилия Наильевна — преподаватель музыки. Она окончила Димитровградское музыкальное училище в 1974 году, долгое время обучала детей сольфеджио и фортепиано в местной школе искусств. Оказала влияние на сыновей, Сергея и Михаила Жуковых, которым она привила любовь к музыке и творчеству.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.