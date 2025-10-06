Естественно, но неприятно: почему возникает отрыжка

Фото: 5-tv.ru

Эруктация может быть индивидуальной особенностью человека, однако чаще всего ее провоцируют неправильный режим питания и неподходящие продукты.

Режим питания и неподходящие продукты могут спровоцировать слишком частую или громкую отрыжку. Об этом рассказала aif.ru врач-гастроэнтеролог и специалист по функциональным заболеваниям ЖКТ Клара Сычугова.

Сама по себе отрыжка (или эруктация) является естественным процессом. Таким образом организм сбрасывает лишний газ из пищеварительной системы через рот. Приемлемым количеством отрыжки считается до 30 раз в день.

По словам эксперта, самой частой причиной появления эруктации является проглоченный воздух (аэрофагия). Иными словами, во время еды, при разговоре во время приема пищи или быстром ее употреблении происходит неизбежное поглощение небольшого количества воздуха. Когда в желудке скапливается чрезмерное количество газа, через пищевод и далее через рот он выходит наружу.

Кроме того, причиной частой отрыжки может послужить повышенное газообразование в желудке из-за некоторых продуктов. Например, газированные напитки, мята и продукты с ее содержанием, шоколад, кофе, а также жирные и острые блюда. Продукты, содержащие лактозу и глютен, также могут вызвать неприятную отрыжку.

Также гастроэнтеролог отметила, что в некоторых случаях отрыжка может быть вызвана индивидуальным физиологическим процессом.

Помимо желудочной эруктации, которая чаще всего не требует лечения, существует наджелудочная отрыжка. Она возникает из пищевода, зачастую сопровождается тревожным расстройством и может усиливаться при стрессе.

Специалист Сычугова порекомендовала при регулярной отрыжке, которая сопровождается болью в животе или за грудиной, тошнотой или рвотой, изменением частоты и консистенции стула, неожиданным снижением веса и изжогой, обратиться к гастроэнтерологу.

Такие симптомы могут свидетельствовать о наличии различных заболеваний, например, язвенной болезни желудка или лактазной недостаточности.

