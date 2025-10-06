Меркель указала на связь между пандемией COVID-19 и началом конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

Из-за коронавирусных ограничений лидеры ЕС не могли встретиться с Путиным, что усугубило ситуацию.

Пандемия коронавируса стала одной из ключевых причин, повлиявших на начало конфликта на Украине. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерской газете Partizan.

По словам экс-канцлера, ограничения, введенные в связи с COVID-19, затруднили организацию личных встреч между лидерами стран Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным, что привело к ухудшению кризисной ситуации.

«Если вы не сможете встречаться, если вы не сможете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, то вы не найдете новых компромиссов», — подчеркнула Меркель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2021 году предлагала Евросоюзу возобновить прямой диалог с Россией, однако ее инициативу отклонили Польша и страны Балтии. По словам Меркель, идея заключалась в том, чтобы создать новый формат переговоров между лидерами ЕС и президентом России Владимиром Путиным. Однако Восточной Европы выступили против такой инициативы.

