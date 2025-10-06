Живодер избил собаку-инвалида в подмосковном Подольске

Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

В подмосковном Подольске мужчина избил собаку-инвалида, против живодера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки контролирует Подольская городская прокуратура», — написано в публикации.

Инцидент произошел 6 октября на улице Юбилейной ориентировочно около шести часов вечера. Хозяйка собаки-инвалида Евгения ненадолго оставила своего питомца на улице, чтобы взять из дома одежду для ребенка.

В это время к животному подошел нетрезвый мужчина и начал к нему тянуться. Пес его укусил, после чего изверг накинулся на несчастную собаку, несколько раз ударил ее ногой, затем поднял и со всей силой швырнул на асфальт.

Правоохранительные органы установили личность живодера. Им оказался 47-летний столяр, который в тот день праздновал свой 47-й день рождения.

По словам местных жителей, мужчина не в первый раз ведет себя агрессивно — он часто употребляет алкоголь, избивает жену и выкидывает мусор из окна.

Мужчину задержали. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка.

