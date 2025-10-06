«Моего мужа забрали фашисты»: в Киеве мобилизовали супруга актрисы Бондаревой-Репиной
Фото: Кадр из к/ф «Сашка», реж. Антон Гойда, 2014 г.
Артистка лично знакома с Зеленским, ведь с ним она сыграла в свое время в сериале «Слуга народа».
В Киеве сотрудники ТЦК (аналог военкомата — Прим. ред.) принудительно мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», разместив ее видеообращение в Telegram-канале.
«Моего мужа забрали фашисты из ТЦК, с ним нет связи. На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас лежу на асфальте. Я не знаю, что делать», — заявила Бондарева-Репина на видео.
В обращении актриса также заявила, что ее мужа забрали воевать, несмотря на то, что она «похоронила своих детей». Однако подтверждений этому в открытых источниках не найдено.
Популярность Елена Бондарева-Репина получила благодаря роли в сериале «Слуга народа», где главную роль исполнил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужское население Одессы призывного возраста, согласно сообщениям местных жителей, готово оказывать сопротивление с помощью холодного оружия сотрудникам ТЦК на Украине.
