«Моего мужа забрали фашисты»: в Киеве мобилизовали супруга актрисы Бондаревой-Репиной

Артистка лично знакома с Зеленским, ведь с ним она сыграла в свое время в сериале «Слуга народа».

В Киеве сотрудники ТЦК (аналог военкомата — Прим. ред.) принудительно мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», разместив ее видеообращение в Telegram-канале.

«Моего мужа забрали фашисты из ТЦК, с ним нет связи. На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются, я сейчас лежу на асфальте. Я не знаю, что делать», — заявила Бондарева-Репина на видео.

В обращении актриса также заявила, что ее мужа забрали воевать, несмотря на то, что она «похоронила своих детей». Однако подтверждений этому в открытых источниках не найдено.

Популярность Елена Бондарева-Репина получила благодаря роли в сериале «Слуга народа», где главную роль исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужское население Одессы призывного возраста, согласно сообщениям местных жителей, готово оказывать сопротивление с помощью холодного оружия сотрудникам ТЦК на Украине.

