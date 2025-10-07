«Я верю в Бога»: теннисистка Гуськова высказалась о параллельных мирах

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

По мнению спортсменки, люди сами определяют свои убеждения.

Российская теннисистка и певица Надежда Гуськова заявила, что не верит в параллельные миры. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума».

«Вы знаете, задали бы мне этот вопрос год назад, я бы сказала: да. Наверное, для кого-то он существует, для кого-то нет», — ответила спортсменка на вопрос корреспондента о существовании параллельных миров.

Однако сейчас Гуськова говорит, что каждый верит в то, что он хочет, и понимает этот мир по-своему. Сама же Надежда признается, что теперь верит в Бога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что французские математики доказали существование Бога. Они уверены, что нашли научные доказательства существования Бога — и этим вызвали волну споров среди ученых и верующих по всему миру. Книга «Бог, наука, доказательства: рассвет революции» обещает перевернуть традиционные представления о соотношении науки и веры.

