«Идем служить»: рэпер MACAN явился в военкомат в Москве

Ранее писали о том, что музыканту пригрозили уголовной ответственностью за уклонение от армии.

Рэпер MACAN (настоящее имя — Андрей Косолапов) явился в столичный военкомат и сообщил, что пойдет служить. В своих социальных сетях музыкант опубликовал снимок рядом с пунктом призыва.

Ранее СМИ писали о том, что Косолапову пригрозили уголовной ответственностью за уклонение от службы в армии — 23-летнему исполнителю было направлено шесть повесток, которые он проигнорировал. Последующие повестки были направлены по месту его регистрации. Вместо того чтобы явиться в военкомат, он отправился отдыхать в Испанию.

Однако, по словам MACAN, он не прятался от повесток и опроверг появившиеся сообщения о своем задержании.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — заявил артист в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актера Глеба Калюжного отпустили в увольнительную из армии на премьеру кинокартины «Первый на Олимпе», в которой он исполнил главную роль. Калюжный поблагодарил руководство, которое отпустило актера на премьеру проекта.

