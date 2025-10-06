Умер известный музыкант Владимир Данилин

Фото: www.globallookpress.com/AlphaSpecnaz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Джазмен, пианист и аккордеонист ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Ушел из жизни знаменитый советский и российский музыкант, джазмен, пианист и аккордеонист Владимир Данилин. Об этом сообщает «Российская газета».

Данилин родился 2 декабря 1946 года в Домодедово и стал уникальным аккордеонистом в российском джазе. С 1980 по 1983 год он работал пианистом в бэнде Олега Лундстрема. Его исполнение звучит на двух альбомах этого коллектива, выпущенных фирмой «Мелодия» — «В сочных тонах» (1982) и «В наше время» (1983).

В середине 1990-х Данилин вернулся к аккордеону после почти 25-летнего перерыва. В качестве аккордеониста он сотрудничал с ведущими отечественными джазменами и выпустил два инструментальных альбома — Once I Loved (1998) и Get Happy. Accordion in Jazz (2006). Первый альбом был признан Московской ассоциацией джазовых журналистов «Альбомом года».

Музыкальная карьера Данилина началась с раннего детства: аккордеон он освоил в пять лет, а джазовую игру — в 13. В середине 1960-х он работал с трубачом Андреем Товмасяном в квинтете, выступая в качестве пианиста. Образование музыкант получил в эстрадно-джазовом отделении Царицынского музыкального училища.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.