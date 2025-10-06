В Москве отреставрировали раритетный грузовой трамвай 1932 года

Фото: mtmuseum.ru

Он займет место в постоянной экспозиции, которая откроется в гараже архитектора Константина Мельникова.

Специалисты Музея транспорта Москвы завершили реставрацию крановой платформы Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) 1932 года выпуска. Его можно будет увидеть в составе постоянной экспозиции, которая откроется в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице. Информация опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Реставрация длилась более двух лет. В процессе работы крановую платформу полностью разобрали на детали и заменили поврежденные элементы. Самым трудоемким этапом стало восстановление рамы.

«Музей транспорта Москвы завершил восстановление крановой платформы СВАРЗ — одного из двух сохранившихся экземпляров этой модели. Такие платформы применялись для перемещения грузов до восьми тонн. По поручению (мэра Москвы. — Прим.ред.) Сергея Собянина продолжаем масштабную программу реставрации исторической техники», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

К концу 1920-х годов московское трамвайное хозяйство восстанавливалось после революции и гражданской войны. В дополнение к изношенным дореволюционным вагонам в депо поступил новый подвижной состав советского производства. Однако его оказалось недостаточно, чтобы заменить старую технику, которую нужно было доставлять к месту ремонта для капитального восстановления.

Грузовых автомобилей для перевозки тяжелых и крупногабаритных трамвайных частей тогда не хватало. Поэтому Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод в 1928 году разработал специальный двухосный грузовой трамвай, оснащенный ручной крановой установкой грузоподъемностью 1,5 тонны.

К 1932 году завод создал шесть самоходных платформ грузоподъемностью восемь тонн, которые поступили во все московские депо, кроме Краснопресненского. Для него аналогичную платформу изготовили на базе списанного пассажирского вагона типа «Ф» на поворотных тележках Беккера. Платформы СВАРЗ имели более простую конструкцию — с жесткой базой на свободных осях.

Эти вагоны на долгие годы решили проблему внутренних грузовых перевозок в московском трамвайном хозяйстве. Только в 1980-х годах их начали заменять автомобилями. До настоящего времени сохранились лишь две крановые платформы: одна — в депо имени П. Л. Апакова, другая — в коллекции Музея транспорта Москвы, ранее принадлежавшая депо имени Н. Э. Баумана.

Крановая платформа из музейной коллекции после выпуска на заводе СВАРЗ в 1932 году сразу поступила в депо имени Баумана на Новорязанской улице, позднее ставшее вторым троллейбусным парком. В 1937 году трамваи перевели в новое Ростокинское депо, которое сохранило имя Николая Баумана. В 2022 году крановую платформу передали в коллекцию Музея транспорта Москвы.

