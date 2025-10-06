Последнее фото в галерее: мужчина сфотографировал медведя, а затем зверь убил его

Медведь убил мужчину после того как он его сфотографировал

Хищник напал на несчастного спустя два дня после того, как тот сделал снимок.

В Арканзасе (США) турист погиб после нападения медведя в кемпинге. Об этом сообщает Nbcnews.

По информации издания, 60-летний мужчина ранее сделал фото медведя во время похода и отправил его семье. Через два дня животное напало на него, нанеся смертельные травмы. Шериф округа Ньютон Гленн Уилер отметил, что окончательное подтверждение причин смерти будет возможно только после завершения вскрытия, однако все указывает на нападение медведя.

Инцидент произошел в кемпинге Sam's Throne Campground. Помощник шерифа обнаружил грузовик и палатку мужчины после того, как сын потерпевшего сообщил о его исчезновении. Следы борьбы и характер ран указывали на нападение дикого зверя.

Лесная служба США временно закрыла кемпинг, чтобы продолжить поиски животного. Шериф подчеркнул, что медведь, совершивший нападение, может быть опасен, поэтому важно как можно скорее поймать его. Для идентификации предполагаемого медведя планируется использовать снимок туриста.

