В США трое студентов погибли в Tesla Cybertruck из-за сбоя дверей

Теперь компании предстоит разбираться с последствиями инцидента в суде.

В Пьемонте, США, трое студентов погибли в аварии с участием Tesla Cybertruck из-за сбоя в системе дверей, а четвертый пассажир выжил благодаря помощи очевидца. Об этом сообщает New York Post.

Семейный адвокат Роджер Дрейер рассказал, что причиной блокировки дверей стала потеря питания. Сбой нарушил работу электронной системы автомобиля. Юрист отметил, что 12-вольтовая батарея Tesla при аварии может выйти из строя, если транспортное средство теряет мощность, что создает угрозу для пассажиров.

Инцидент произошел с 19-летними Кристой Цукахара и Сореном Диксоном, а также 20-летним Джеком Нельсоном, которые не смогли выбраться из автомобиля. Четвертому пассажиру, Джордану Миллеру, удалось спастись благодаря очевидцу, который разбил ветровое стекло.

По информации судебных исков, поданных семьями погибших, в прошлом зафиксировано более 30 подобных случаев с неисправными дверными системами автомобилей Tesla. В документах компания обвиняется в сознательном пренебрежении безопасностью потребителей, несмотря на известные риски.

