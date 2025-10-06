Не платят налоги: модели OnlyFans задолжали Украине миллионы

Фото: 5-tv.ru

Меж тем, за создание порнографического контента на территории страны предусмотрена уголовная ответственность.

Украинские пользователи платформы OnlyFans задолжали государству 384,7 миллиона гривен (более 772 миллионов рублей. — Прим. ред.) налогов за период с 2020 по 2022 год. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на официальные данные Налоговой службы по состоянию на 1 сентября 2025 года.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки информации с 2 октября 2024 года по 1 сентября 2025 года было установлено, что указанный налоговый долг возник у физических лиц — налоговых резидентов Украины из-за неполной уплаты налогов с доходов, полученных через Fenix International Ltd, владельца платформы.

OnlyFans известен как британский стриминговый сервис для создания и монетизации контента для взрослых. Компания получает 20% от доходов создателей, а ее популярность резко возросла во время пандемии COVID-19.

Ранее глава комитета Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что в 2024 году доход и налоги задекларировали 350 моделей OnlyFans. В декабре 2024 года против некоторых пользователей проводились обыски Бюро экономической безопасности по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

