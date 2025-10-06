Ядовитая змея укусила пьяного туриста и умерла в Хорватии

Сам мужчина выжил.

В Хорватии произошел курьезный случай: гадюка укусила пьяного туриста и… мгновенно умерла. Об этом сообщает News Bar.

По предварительной информации, змея не выдержала высокой концентрации алкоголя в крови мужчины.

Отмечается, что сам турист не пострадал от змеиного яда. Специалисты предполагают, что алкоголь мог нейтрализовать токсичное воздействие, сделав укус совершенно безопасным для человека.

Случай произошел на популярном курортном маршруте Хорватии, где отдыхают туристы из разных стран. Местные СМИ отмечают, что подобные встречи с гадюками не редкость, но столь необычные исходы крайне редки.

Ранее в индийском городе Канпур родственники жениха на фоне спора о приданом заперли молодую невесту в комнате и оставили там ядовитую змею. Та укусила девушку, а помощь ей оказана не была, пишет India Today. Пострадавшей — 25 лет. Девушка почувствовала резкое недомогание после укуса, но вместо оказания помощи родственники мужа не предпринимали никаких действий.

