Умер актер Иван Клима

Он ушел из жизни на 94-м году жизни в Праге.

В Праге на 94-м году жизни скончался знаменитый чехословацкий писатель, драматург, сценарист и актер Иван Клима. Об этом сообщает портал IMDb.

До последних лет жизни он активно занимался творчеством и преподавательской деятельностью, тем самым оставив значительный след в литературе и кинематографе.

Иван Клима родился в 1931 году. Он был не только писателем и драматургом, но и публицистом, профессором Мичиганского университета, а также активным участником театральной и киноиндустрии Чехословакии. Свою карьеру он начал после окончания Пражского университета, позже преподавал в США, а в 1970 году вернулся в Чехословакию, где включился в литературное подполье и помогал распространять запрещенные книги.

Клима получил множество наград за литературное и культурное наследие, включая престижную премию Франца Кафки. С середины 1960-х годов он снимался в кино и на телевидении, участвуя в таких проектах, как сериал «Крот», экранизация «Театрального романа» Михаила Булгакова, фильм «Воспитание девочек в Богемии» и других.

