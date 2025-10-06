Морской рацион: как рыба помогает сохранить ясность ума
Нутрициолог Мановска: чтобы сохранить ясность ума, нужно есть скумбрию
В этом продукте содержится большое количество омега-3.
Чтобы сохранить ясность ума, нужно включить в свой рацион скумбрию. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru сообщила нутрициолог, терапевт и консультант международной wellness-компании Coral Club Елена Мановска.
По словам нутрициолога, потребление жирной морской рыбы сохранит ясность ума и хорошую память, потому что в ней содержатся омега-3, а также магний, витамины группы В и антиоксиданты. Источниками омега-3 являются лосось, сардина и скумбрия.
Мановска порекомендовала включить в меню грецкие орехи и миндаль, богатые витамином Е, что способствует защите клеток мозга от окислительного стресса. А также зелень, в частности шпинат и рукколу, в которых содержится фолиевая кислота.
