Умер известный исполнитель русского шансона Алексей Степин

Певец, композитор и поэт ушел из жизни в 57 лет.

Известный певец, композитор и продюсер Алексей Степин умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Радио Шансон.

«Радио Шансон выражает соболезнования родным и близким Алексея, а также всем поклонникам его творчества. Скорбим. Светлая память», — говорится в некрологе на странице радио в социальной сети ВКонтакте. Степин отмечал 57-летие 5 сентября.

Алексей Степин родился 5 сентября 1968 года в Казани. В середине 1990-х он переехал в Москву, а в 1997 году подписал контракт с Александром Толмацким и выпустил песню «Гули-гули», которую впоследствии исполнила Надежда Бабкина. В интервью Степин рассказывал о создании народных композиций с использованием балалаек и гармони, а также о клипе на песню «Кручина», который тронул многих зрителей.

За карьеру артист выпускал сольные альбомы, среди которых «Не плачь, Анюта», «Дорога да гитара», «Бесприютная душа» и «Слезы — просто вода». Он также писал песни для других исполнителей, в том числе текст хита Алексея Воробьева «Новая русская калинка».

Степин воспитывал дочь Ларису, расставшись с ее матерью. Его творчество оставило заметный след в мире русского шансона, а песни продолжают оставаться любимыми у слушателей по всей стране.

