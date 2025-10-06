Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Награда вручена за исследования иммунной системы.

Нобелевская неделя открылась в Швеции. И уже известны первые лауреаты. Премию в области физиологии и медицины получает команда из двух американских и японского ученых — за исследования иммунной системы.

Они обнаружили клетки, которые не дают иммунитету атаковать собственный организм, а только враждебные микроорганизмы. Эти исследования помогут в разработке лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Лауреатов по другим дисциплинам объявят уже в ближайшие дни, последним станет известен обладатель Премии мира, его имя раскроют 10 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа международных ученых заявила об успешном восстановлении функций мозга после инсульта у лабораторных мышей. Это может стать прорывом в лечении последствий этой болезни.

Специалисты использовали нейтральные стволовые клетки, способные трансформироваться в различные типы клеток, включая нейроны. Через неделю после введения их в поврежденные области мозга мышей клетки начали преобразовываться в нервные, взаимодействовать с окружающими нейронами и восстанавливать утраченные функции.

