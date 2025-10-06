Названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили двое ученых
Награда вручена за исследования иммунной системы.
Нобелевская неделя открылась в Швеции. И уже известны первые лауреаты. Премию в области физиологии и медицины получает команда из двух американских и японского ученых — за исследования иммунной системы.
Они обнаружили клетки, которые не дают иммунитету атаковать собственный организм, а только враждебные микроорганизмы. Эти исследования помогут в разработке лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Лауреатов по другим дисциплинам объявят уже в ближайшие дни, последним станет известен обладатель Премии мира, его имя раскроют 10 октября.
