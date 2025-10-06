Выгодно всем: в Госдуме обсуждают изменения правил выплаты ОСАГО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Все чаще за свой счет приходится ремонтировать машину после аварии. Денег, которые выплачивают страховые, просто не хватает ни на работу, ни на оригинальные запчасти. А в сервисах, куда водителей отправляют компании, часто предлагают китайские аналоги.

Проблему уже обсуждают в Госдуме. Депутаты предлагают расширить перечень СТО, где можно делать ремонт. А так же повысить сумму компенсации. Они уверены, что это будет выгодно всем сторонам.

«Страховые компании, конечно, тоже надеются, что к ним будет в этом случае меньше претензий каких-то. И те штрафы, пени, которые сейчас они вынуждены платить в случае, когда граждане недовольны, они пойдут просто на выплаты», — отметил директор по методологии страхования Российсого союза автостраховщиков Евгений Васильев.

В случае, если поправки примут, выиграют в том числе и владельцы подержанных машин. Ведь деньги на ремонт сейчас выплачивают с учетом износа деталей. А это около половины стоимости запчастей. Эксперты считают, что средняя выплата по ОСАГО вырастет на 30-40%, особенно для автомобилей старше пяти-семи лет.

