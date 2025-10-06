Урожай пшеницы и восстановление лесов: что обсудили на встрече Путин и Патрушев

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Вице-премьер рассказал о реализации экологических проектов в стране.

Почти 90 миллионов тонн пшеницы планируют собрать в этом году. По сравнению с предыдущим сезоном урожайность зерновых в России выросла на 10%. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Ситуацию в сельском хозяйстве обсудили на встрече в Кремле. Затронули и направления работы нашего агропромышленного комплекса, который полноценно обеспечивает российский рынок продукцией. Все цифры внимательно изучил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

К встрече с президентом вице-премьер Дмитрий Патрушев подготовил целый список документов с выкладками и цифрами. Владимир Путин все обстоятельно изучает.

«Нацпроект „Экологическое благополучие“. С особым вниманием мы относимся к оздоровлению водных объектов. В нацпроекте мероприятия охватят многие крупные водные артерии: и Волга, и Урал, и Ангара. И, соответственно, продолжается у нас строительство и реконструкция гидротехнических очистных сооружений», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

На нацпроект «Экологическое благополучие» выделили 800 миллиардов рублей. Сумма серьезная, но и масштаб работы — более чем: очистка рек, озер, лесов, модернизация мусороперерабатывающих заводов.

«За прошедшие шесть лет площадь новых насаждений достигла почти восемь миллионов гектаров», — продолжил Патрушев.

«Хотел бы уточнить по лесам. Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«Больше, чем у нас выбывает. У нас выбывают леса в итоге пожаров, у нас выбывают леса в итоге промышленного производства какого-то, которое ведется в лесах. Мы занимаемся лесовосстановлением», — ответил вице-премьер.

Российские города и поселки не должны превращаться в полигоны отходов. За пять лет уже построили сотни новых мусороперерабатывающих заводов. Есть и такие проекты: например, мусор превращают в электричество — это та самая зеленая энергетика, притом дешевая.

«С начала реформы у нас уже построено порядка 300 объектов обращения с отходами. За следующие шесть лет на необходимо построить еще 400», — рассказал Патрушев.

На встрече звучат и другие цифры, но они тоже имеют прямое отношение к качеству нашей жизни. Россия производит все больше собственных продуктов, отечественное стремительно вытесняет с рынка импортное.

Растет и производство семян. По-прежнему Россия остается одним из главных экспортеров зерна. На внутреннем рынке уже много лет нет дефицита.

«В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году на 10%. Исходя из этого, мы можем себе позволить сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым», — отметил Патрушев.

А что там с ценами? Они ведь тоже совсем не как в 2014-м. Вице-премьер спешит успокоить: резкого повышения не будет, все в пределах инфляции, темпы которой постепенно замедляются.

