В стране, тем временем, требуют аналогичного шага и от президента Эммануэля Макрона.

Политическая турбулентность не отпускает Францию. Об отставке Макрона говорят давно, и сегодня очередной удар по президенту — отставка премьер-министра. Себастьен Лекорню не продержался на посту главы правительства и месяца, в спешке покинув парламент. Что скрывается за политическим кризисом во Франции, выяснила корреспондент «Известий» Мария Коровина.

«Макрон, в отставку» и даже почти что ленинское «деньги рабочим». Все это под звук разрывающихся петард и в черной пелене дымовых шашек.

Экономика, конечно, должна быть экономной, но не до такой же степени. Французы в себя прийти не могут после того, как узнали, каким будет бюджет на будущий год. Пенсии и социальные выплаты никто индексировать не собирается. Зато деньги потекут молочными реками прямиком в оборонное ведомство — на войну планируется выделить дополнительные три с половиной миллиарда евро.

Официальная формулировка — «в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в мире». А политики предлагают простым французам больше работать. Заодно отменить два праздничных выходных дня. Стоит ли удивляться такой реакции?

Антикризисный менеджмент сам рухнул в бездну кризиса. После того как Байру передал Лекорню бразды правления в кабинете министров, прошло меньше месяца. Все это время так называемые макронисты расставляли фигуры на шахматной доске нового правительства. И вот сегодня глава этого самого правительства подает в отставку. Ставя новый антирекорд. С первого взгляда — гром среди ясного неба, но если разобраться, то системный кризис.

«Быть премьер-министром — сложная задача. Возможно, сейчас она даже немного сложнее, чем обычно. Невозможно быть премьер-министром, когда нет подходящих условий», — сказал бывший премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

Это уже пятый глава французского кабинета, который буквально сбегает от Эммануэля Макрона, вероятно, понимая, что со столь токсичным президентом просто невозможно иметь дело. Левые и правые тут внезапно выступили единым фронтом.

«Итак, Лекорню только что ушел в отставку! Теперь очередь Макрона!» — заявил Флориан Филиппо.

«После отставки Себастьена Лекорню мы призываем к немедленному рассмотрению предложения 104 депутатов об отставке Эммануэля Макрона», — вторит ему Жан-Люк Меланшон.

Удивительно похожие интонации. С левого фланга твердят, что президент ввергает страну в хаос. Правые указывают на то, что Макрон ведет Пятую республику прямиком к банкротству. Уж не найдена ли противоборствующими политическими сторонами точка согласия? Имя которой — Макрон.

«Я призываю к единственно разумному решению в сложившихся обстоятельствах, которое предусмотрено Конституцией Пятой республики, — возвращение к выборам. Этот фарс слишком затянулся. Французы сыты по горло», — отметила депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен.

Сыты по горло — это еще мягко сказано. В прошлом году госдолг Франции составил три триллиона триста миллионов евро, а в этом году он взмыл еще выше.

«Лучшим вариантом, конечно, было бы, если бы Эммануэль Макрон взял на себя ответственность и подал в отставку. В конце концов, генерал де Голль поступил именно так, когда проиграл референдум. Поэтому я не вижу причин, по которым Эммануэль Макрон не должен поступить так же. В противном случае, конечно, необходимо распустить парламент», — сказала депутат Европейского парламента Марион Марешаль.

Прямо как рейтинги президента страны, французский фондовый индекс резко спикировал после сообщений о новом витке политического кризиса. Он и так отстает от европейских и американских с тех пор, как Макрон объявил о внеочередных выборах в июне 2024 года.

«Мне будет 79 лет, я никогда не видел такого. Это ненормально. Мне даже стыдно, что я француз», — признался житель Франции Жерар Дюсете.

Волнует ли это самого главу государства? Похоже, нисколько. Гораздо интереснее задерживать танкер, утверждая, что он принадлежит так называемому теневому флоту России. Похоже на попытку управлять если не миром, то всей Европой, по сути, потеряв управление собственной страной.

