В бешенстве: Лондон готовит очередную провокацию против Москвы
Великобритания крайне раздражена успехами ВС РФ на фронте.
Лондон готовит очередную провокацию против Москвы. По данным Службы внешней разведки, в Британию уже прибыли россияне, которые воюют на стороне ВСУ. Их собираются подготовить для атаки на украинский корабль или на гражданское судно в одном из европейских портов. А после обвинить в терактах Россию, что позволит обосновать наращивание военной помощи Киеву.
И все это из-за наших успехов на фронте. В ведомстве подчеркнули: Лондон в бешенстве, ведь их многолетние попытки добиться «стратегического поражения» Москвы терпят крах.
Ранее 5-tv.ru писал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв Британии по Украине.
Дипломат напомнила: Великобритания, включая экс-премьера Бориса Джонсона, ранее препятствовала мирному урегулированию конфликта в Украине. По ее словам, Джонсон «прилетел на крыльях ненависти» и провел работу с киевской властью, чтобы отговорить украинский режим от участия в мирных переговорах.
