Фото, видео: www.globallookpress.com/Britain on View; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Великобритания крайне раздражена успехами ВС РФ на фронте.

Лондон готовит очередную провокацию против Москвы. По данным Службы внешней разведки, в Британию уже прибыли россияне, которые воюют на стороне ВСУ. Их собираются подготовить для атаки на украинский корабль или на гражданское судно в одном из европейских портов. А после обвинить в терактах Россию, что позволит обосновать наращивание военной помощи Киеву.

И все это из-за наших успехов на фронте. В ведомстве подчеркнули: Лондон в бешенстве, ведь их многолетние попытки добиться «стратегического поражения» Москвы терпят крах.

Ранее 5-tv.ru писал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв Британии по Украине.

Дипломат напомнила: Великобритания, включая экс-премьера Бориса Джонсона, ранее препятствовала мирному урегулированию конфликта в Украине. По ее словам, Джонсон «прилетел на крыльях ненависти» и провел работу с киевской властью, чтобы отговорить украинский режим от участия в мирных переговорах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.