Апокалипсис на горизонте: в Кембридже назвали пять вариантов конца света

Наиболее вероятная причина конца света — ядерная война.

Ученый из Кембриджского университета Уильям Хантер назвал пять основных причин, которые могут привести к концу света. Об этом сообщает Daily Mail. По словам эксперта, современные технологии, природные катастрофы и изменение климата создают реальные угрозы для человечества, отличающиеся от библейских представлений о конце света.

Среди наиболее вероятных причин Хантер выделил ядерную войну, биологическое оружие, неконтролируемый искусственный интеллект, глобальные климатические изменения и падение астероида. Девять ядерных стран обладают более чем 12 тысяч боеголовок, и даже малый обмен ударами может вызвать глобальные климатические последствия и привести к новому ледниковому периоду.

По мнению ученого, неконтролируемый искусственный интеллект способен взять под контроль системы вооружений или ядерные ракеты, что создает дополнительный риск для человечества.

Падение крупного астероида, отметил эксперт, может вызвать глобальное похолодание и разрушительные цунами на прибрежных территориях.

Хантер отмечает, что сочетание этих угроз делает необходимость международного сотрудничества, контроля технологий и подготовки к природным и техногенным катастрофам критически важной для сохранения человечества.

