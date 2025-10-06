Полет без парашюта: прыжок инструктора и курсанта закончился трагедией в США

Фото: www.globallookpress.com/ Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter

Ученик чудом смог выжить.

В американском городе Нэшвилл тандемный прыжок с парашютом завершился гибелью инструктора. Ученик при этом смог выжить, сообщает People. По информации издания, во время прыжка инструктор и курсант каким-то образом разъединились, и 35-летний мужчина рухнул с неба без парашюта.

«Спасатели пожарной службы только что сняли с дерева парашютиста, который застрял в лесу с раскрытым парашютом в квартале 4500 на шоссе Эшленд-Сити. С ним все будет в порядке. Этот парашютист отделился от самолета, на котором летел в тандеме с инструктором. Предполагается, что инструктор упал с высоты без парашюта», — говорится в сообщении оперативных служб.

Полицейский вертолет обнаружил тело инструктора на поляне в лесной зоне рядом с шоссе Эшленд-Сити. Второй парашютист выжил благодаря тому, что зацепился за дерево и получил минимальные травмы.

