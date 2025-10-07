Теннисистка Гуськова: ИИ не заменит человека, потому что у него нет души

Теннисистка с опаской относится к цифровому прогрессу.

Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека, потому что у него нет души. Об этом на премьере фильма «Сводишь с ума» заявила российская теннисистка и певица Надежда Гуськова.

«Я вообще против искусственного интеллекта, потому что мы понимаем, что его внедряют и он нужен, но не до такой степени, как они (разработчики. — Прим. ред.) этого хотят. Люди — это душа, а душа — это творение Бога», — говорит спортсменка.

По ее словам, машинный интеллект никогда не сможет заменить людей, так как он не имеет души и сердца.

«Я как-то категорически отношусь к этому», — отметила Гуськова.

Она также пояснила, что ИИ нужен, но только в помощь, а не для того, чтобы заменить человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на сайтах знакомств растет популярность ИИ-подруг. Эти сервисы предлагают не просто переписку, а имитацию интимных отношений — от легкого флирта до откровенных фото и видео, созданных нейросетями. Критики индустрии видят в происходящем не прогресс, а опасный уход от реальных человеческих связей.

