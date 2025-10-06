В Кисловодске прошел марафон MAYRVEDA

Фото: пресс-служба Фонда «Высота»

Перепад высот на дистанции составил более 1,1 км.

В Кисловодске состоялся MAYRVEDA Кисловодский марафон, объединивший спортсменов, любителей бега и сторонников здорового образа жизни из разных регионов России. По словам организаторов, марафон стал еще одним шагом в формировании имиджа Кисловодска не только как всероссийского центра санаторно-курортного лечения и восстановления, но и как центра оздоровительного и спортивного туризма.

Титульным спонсором марафона выступил центр превентивной медицины MAYRVEDA Kislovodsk. Главная цель совместного проекта с KAVKAZ.RUN — показать, что движение, здоровье и гармония с природой могут быть неотъемлемой частью современной жизни человека.

«В Кисловодске состоялся самый главный и многочисленный забег макрорегиона — MAYRVEDA Кисловодский Марафон. Перепад высот на полной дистанции — более 1,1 км, что делает его самым сложным марафоном в стране. Рад, что наша команда сыграла первую скрипку как титульный партнер, приняла активное участие в организации. Образ жизни и спорт до сих пор вносят вклад, по разным оценкам, от 60% до 85% в продолжительность и качество жизни — без спорта здоровье представить невозможно, также как и теперь Кисловодский марафон — без MAYRVEDA», — заявил основатель MAYRVEDA Роман Чичканов.

В забегах приняли участие спортсмены, любители и семьи с детьми. Маршрут проходил по тропам крупнейшего в Европе горного парка. Открыл мероприятие заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Коваленко, а одним из приглашенных звездных гостей стал известный футболист и марафонец Алексей Смертин.

«Каждый шаг по местным ландшафтам — маленькая победа. И чтобы пройти достойно весь путь, секрет простой: двигайся вперед с улыбкой — и любая дистанция превращается в удовольствие», — прокомментировал Смертин.

